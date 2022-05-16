權威基金評級機構Morningstar發布的最新研究報告指出，預期中資銀行的淨利潤增長隨著新冠肺炎疫情壓力逐漸緩解，可能在第二季度或第三季度見底；而大陸政府更積極的政策支持仍需要時間來推動經濟復甦。

Morningstar高級股票分析師譚嘉萍（Iris Tan）表示，目前的首選是中國建設銀行（0939／601939）和中國農業銀行（1288／601288）。她認為，未來6個月增長放慢的情況下，這兩家銀行有更大優勢，也就是它們的收益更具防禦性，股息率也更具吸引力。

她指出，這兩大銀行擁有強大的融資成本優勢，審慎的營運模式及充足的撥備水平，因此面對大陸消費和投資者信心減弱，應該能轉化為相對較低的盈利波動和穩定的股息前景。鑑於這兩家銀行的股息收益率分別在8％和8.5％左右，目前的估值水平對長期投資者來說是有吸引力的買入點。

為了緩衝失業風險增加和物流受阻帶來的挑戰，預計大陸政府將透過銀行向指定產業加大信貸額度以支撐經濟。這應該有利於國有銀行，特別是那些擁有合適客戶群，以及服務政府指定產業的銀行則更具優勢。

Morningstar預計一年期和五年期貸款優惠利率（LPRs）分別下調25和10個基點，令銀行在2022年的淨息差（NIM）將下降2-8個基點。政府制定政策時會更加注意避免NIM進一步大幅下降，例子為早前降低銀行融資成本的政策。

即使2022年的宏觀經濟環境充滿挑戰，預計大型銀行撥備壓力可控。銀行信貸質量有明顯改善，2021年壞帳率僅為2020年的58％，而且銀行繼續審慎加大壞帳撥備，2021年信貸成本佔2020年的85％。

Morningstar亦認為招商銀行（3968／600036）和平安銀行（000001.SZ）這兩家優質零售銀行的估值偏低，但可能缺乏有利股價的因素。年初至今，這兩家銀行的股價表現都遠遜於國有銀行，原因是市場擔憂它們的房地產信貸，以及手續費收入增長放緩。也注意到，這兩家銀行在大規模疫情期間的表現通常不如國有銀行。