中廣董事長趙少康今（16日）在臉書發文指出，又有一名2歲幼兒死於新冠肺炎，因連絡4家醫院都無法收治，最後同樣因為延誤就醫而喪命，「這是標準的人禍，這麼小的孩子受了這麼多罪，真是令人悲痛、不捨」，他更痛批，「類無政府」狀態還要持續多久？

據報導，基隆一名染疫2歲男童13日高燒攝氏42.4度，收治男童的衛福部立基隆醫院判定為急性腦膜炎需轉院，緊急聯絡4家醫院均無法收治，14日凌晨送往台北榮總急救後仍不治。外界質疑，男童之死與兒童專責病房數不足有關，中央流行疫情指揮中心昨指出，男童是新冠感染合併腦炎多重器官衰竭，醫院沒有延誤治療，且北北基桃地區有6張兒童專責加護病床，沒有不足。

對此，趙少康批評指揮中心，「面對悲劇不謙卑檢討，只不斷強調沒有延誤就醫，衛福部次長還在立法院譴責唯一要檢討的只有基隆市府，中央真的都沒問題？」趙少康指出，指揮中心宣稱空床比例還有50%，但是小兒與成人的照護專業不同，加上染疫的醫護人員越來越多，已經人力緊繃，只有空床卻沒有照護人力。

趙少康指出，隔離與投藥政策應該基於防疫需要來制定，針對病毒潛伏期、傳染力和病程調整，現在的台灣卻是因為缺藥、缺快篩、醫療量能快崩潰，只能不斷放寬隔離和停課標準，甚至出現「類0+7」，當然讓病毒更肆無忌憚，讓醫療量能更難以負擔。

趙少康砲轟，一開始口罩不夠，指揮官陳時中就要大家不要戴口罩，買不到疫苗就說疫情不嚴重、不急著接種疫苗，居隔書開不出來乾脆叫大家不用居隔，快篩不夠就要大家有症狀再篩，一點「指揮中心」的功能都沒有，「類無政府」狀態是現在最好的形容詞。

最後趙少康直言，「事實一再證明，指揮中心比地方政府還落後部署，毫無專業，只剩官僚卡防疫」，他更狠酸，不如趕快解編，將法令鬆綁、權責下放地方，提高決策效率，也讓民間可以自行進口防疫物資，「不要再耽誤大家寶貴的時間了！」