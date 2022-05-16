北京市疾病預防控制中心副主任龐星火16日在發佈會上表示，統計15日15時至16日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者39例，其中確診32例、無症狀感染者7例，主要分佈在房山區12例、豐台區10例、朝陽區9例、海淀區5例等地，均已轉至定點醫院隔離治療。

據中新網引述龐星火說，從4月22日以來，市疾控中心已累計完成483例本土感染者標本測序。比對結果顯示，全市存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致，引發傳播鏈分支。目前已明確感染來源的新增感染者均與之前通報的感染者存在流行病學關聯。社會面仍存在隱匿傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷。

而從4月22日至5月16日15時，北京市累計報告1113例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區。其中，朝陽區387例、房山區309例、海淀區120例、豐台區101例、通州區74例、順義區44例、西城區21例、昌平區15例、石景山區13例、大興區12例、東城區8例、門頭溝區4例、密雲區與延慶區各2例、經開區1例。