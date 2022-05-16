歐股周一早市疲弱，德國和法國股市皆下跌約0.6%。中國公布令人震驚的經濟數據，引發市場對全球經濟放緩的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數早市跌1.05點或0.24%，為432.43點。歐股在上周表現，為連續五周後，首次周線上漲。

中國公布四月零售下跌11.1%，幾乎為預測的兩倍；工業產出跌2.9%，表現也劣於分析師預期的微幅上漲。

Rabobank的資深策略師Teeuwe Mevissen說，全球經濟受困於供應鏈問題，而中國是首要所在；而這些也讓歐洲看見一個大幅通膨的環境。所以中國(經濟走軟)將影響歐洲經濟。

旅遊休閒股跌1.2%。瑞安航空下滑3.3%；該公司在宣布財報時表示，飛機票價的水準表現低於今年初的預期。

工業股的下跌，成為拖累歐股的最大因素。由於中國需求走軟，奢侈品公司表現不佳，LVMH團跌1.3%。

在阿聯酋電信集團收購沃達豐(Vodafone)9.8%股權後，而沃達豐上漲3.3%，起到了提振作用。電信業股上漲0.7%。