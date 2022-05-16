傅姓產婦生產後，親自替進行胎盤拓印，留下寶寶人生中唯一的一幅胎盤拓畫。（高雄市立聯合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

傅姓產婦（中）以自身經歷鼓勵所有準媽咪「生產不是生病，請勇於參與自己的生產決策」。（高雄市立聯合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄一名傅姓產婦、產前與市立聯合醫院醫師共同協商「溫柔生產」，決定從陣痛到子宮頸全開時不剪會陰、分娩時旁人不協助推肚子、不清腸、可以進食與自由走動。生產時，傅女只花了約20分鐘就順利產下第三胎男嬰，還如願親自剪臍帶，走下產台拓印胎盤作畫留念。

高雄市立聯合醫院婦產科主任林兌篷表示，「溫柔生產」的觀念在台灣推行已長達20年，但不少人對於溫柔生產仍有「溫柔生產等於在家生產或水中生產」或「溫柔生產就是拒絕所有醫療介入」等誤解。

林兌篷指出，溫柔生產的意義在於「以產婦為中心」，尊重並讓她了解即將發生在她身上的行為與行為背後的科學根據，使產婦可以參與自己的生產過程，而非全由醫生主導。產婦在了解醫療措施的目的之後，可以與醫生討論希望以何種形式進行生產，就算是決定要剖腹、打減痛針，也算是溫柔生產的範疇。

有別於在家生產，高市聯醫婦產科提供寬敞的待產空間，可以自由走動，也可使用生產球或從事其他調整呼吸之運動。除此之外，產後媽媽與寶寶有緊急狀況，在醫院就能立即安排小兒科或其他專科醫師會診，讓產婦在醫療人力、資源充足的情況下安心生產。

傅女的先生本來希望親自剪臍帶，但因為曾有進入產房暈倒不適的經驗，最後沒有進產房陪產。傅女順利產子後，醫師把寶寶放在傅女身上，並遞上剪刀，讓傅女親自為自己的孩子斷臍。傅女產後情況穩定，還自行走下產台進行胎盤拓印，留下寶寶人生中唯一的一幅胎盤拓畫。

傅女表示，自己歷經第一胎早產剖腹，發現自己對生產的醫療過程完全不了解，身體無法自主的感覺很不安。因此從懷第二胎開始，便接觸大量生產資訊，進而得知「溫柔生產」的概念。為了迎接家中老三，便和醫生依照前兩胎的狀況，共同擬定生產計劃書，提早安排入院待產，平安誕下第三胎。她也以自身經歷鼓勵所有準媽咪「生產不是生病，請勇於參與自己的生產決策」。