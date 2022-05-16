雲林縣16日新增544確診案，打3劑不到6成，呼籲民眾快施打可免居隔。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣16日新增確診案544例，雲林縣長張麗善表示目前縣內打滿3劑疫苗比率為5成91，還不到6成，17日將實施以篩代隔，確診者同住家人打3劑快篩陰者可免居隔，呼籲民眾盡快施打，以減少居隔帶來生活的不便。

雲林縣16日新增確診案544例中，以虎尾鎮95例最多，其次為斗六市88例、西螺鎮51例、北港鎮50例。確診個案中，仍以家戶傳染占最多數，其次是出現症狀後自行快篩陽性而就醫採檢確診，第3為校園傳播感染。

張麗善表示，民眾有沒有打滿3劑，與未來中央的防疫規範有極大的關聯性，打滿3劑後即使家人確診，仍可以0＋7免居隔，但要作好自主防疫，如果未滿3劑仍要3天居隔，呼籲大家要趕快施打3劑，尤其是65歲以上長輩。

張麗善說，65歲以上長者完整接種疫苗，可降低中、重症發生的機率。住宿式長照機構應加強落實工作人員防疫措施及自主健康管理。縣內住宿型機構暫停探視仍持續至本月31日。各級學校及職場仍請防疫長落實自主應變措施，避免發生群聚感染影響運作。

縣政府指出，雲林縣自今年1月1日統計至本月16日，本土累計確診數共6611例，全部為無症狀與輕症個案。目前有38間醫療院所加入縣內確診者居家照護方案，每天會以通訊、視訊方式關懷確診者身體狀況、症狀評估與提供醫療諮詢服務等。