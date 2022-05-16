新竹縣大專院校和高中職約有550個學生社團，參與學生約3萬人，縣府教育局為鼓勵學生透過社團學習累積經歷，推出校園「社團新幹線」計畫，舉凡公開展演、人才培力、公開競技及倡議行動，都可申請活動補助經費，解決學生社團經費不足問題。

教育局長楊郡慈指出，去年底訂定「新竹縣政府促進青年多元展能補助作業要點」，公私立大專院校和高中職社團舉辦上述活動，參與人數達8成以上，最高補助2萬元，申請案件若具公益性，最高補助8萬元。

明新科大室內樂演奏社團學生，16日在縣府大廳表演為「社團新幹線」活動揭開序幕，縣內大學和高中職校長，在新竹校園社團貼上各自學校名牌，經縣長楊文科簽名成立新竹校園社團大聯盟，象徵竹縣社團新幹線啟航！

楊文科同時宣布今年度校園社團系列活動，將展開6場培力工作坊，暑期有1梯次幹部訓練營，下半年推出各1場次聯合成果發表及大型迎新活動、1場次跨縣市社團影片拍攝串聯活動，全方位滿足社團青年的需求，也期待學生能通過社團參與發掘興趣，開發潛能。

楊文科表示，校園社團對很多學生學習和累積經驗很有幫助，縣府除了經費支持外，教育局規畫多元活動將陸續打造專屬社團青年的實體據點，相關服務會更加全面完善，相信能讓學生累積學習歷程，有助未來就學就業！

到場的社團青年代表明新科大室內樂演奏社社長江玠庭表示，今年疫情依然嚴峻，還好縣府教育局有規畫系列活動，這些工作坊和課程都是社團幹部很需要學習的面向，非常實用！