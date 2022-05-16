瓦城泰統集團（股票代號：2729）今日（5/16）公布第一季財報，首季合併營收達12.05億，季增1.16％、年減4.75％，營業毛利6.12億元，毛利率仍維持50.77％，第一季稅後純益0.66億元，每股稅後純益（EPS）2.89元，疫下維持獲利。

展望第二季，全台餐飲業仍受疫情干擾，且確診數仍不斷突破新高，瓦城仍將持續強化線上線下的營運效能，包含：一、內用消費升級線上點餐系統、隨著防疫政策彈性調整現場，以「安心餐廳2.0」服務滿足顧客用餐體驗。二、外帶外送/電商則憑藉全台最大雲端廚房提升外帶外送量能，同步擴大線上美味平台「瓦城商城」並積極研發新產品銷售，極大化整體營運量能。

今（2022）年首季面對Omicron疫情帶來的衝擊，瓦城泰統受惠於春節及228連假人潮商機，持續吸引客群回流，同時在五倍券最後兌換衝刺的助力下力拼業績，全台4家新店開幕皆有不錯表現，減緩了疫情衝擊力道。

瓦城泰統集團將視疫情發展，彈性調整第二季年度展店計畫，多家店點亦將展開既定的改裝工程，不因此影響發展腳步，期提供顧客更好的用餐環境與品質，期盼在疫情回穩後帶動客群回流，為下一季業績挹注強勁動能。

瓦城泰統集團長年穩健經營餐飲市場，近年經過疫情的嚴峻挑戰下，更積極整合線上線下資源，力求穩健發展。近期陸續推出的全新產品，包括端午節粽禮盒與全新個人餐，以及母親節前夕快閃推出外帶、外送限定套餐，都可以透過瓦城線上訂餐平台或wa10輕鬆線上預約取餐。瓦城集團旗下各品牌拚營運的企圖心不減，期盼在下一季仍戮力創造疫情下的獲利表現。