針對G7外交部長聯合聲明，大陸外交部發言人趙立堅今（16）日主持例行記者會時回應稱，該聲明粗暴干涉中國內政，惡意汙衊抹黑中國，「言辭荒謬，不值一駁」。

G7外交部長14日發表聯合聲明，其中要求中國勿支援俄羅斯入侵烏克蘭行動，又呼籲北京尊重香港高度自治，支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）。

對此，趙立堅表示，中方在涉港、涉疆、台灣、涉海等問題上立場是一貫的、明確的，大陸已經向G7主席國表明了堅決反對。G7外長會這份所謂公報，長篇大論，無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意汙衊抹黑中國，並再次就俄烏衝突等對中方施壓，言辭荒謬，不值一駁。

趙立堅強調，大陸敦促G7維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，尊重中國主權，停止以任何形式汙衊抹黑中國和干涉中國內政，不要以家法幫規「霸凌他國」。

趙立堅還敦促G7真正著眼於世界和平與發展，停止搞雙重甚至多重標準，停止動輒派軍機艦船到別人家門口耀武揚威，停止動輒到別國搞顏色革命，停止動輒非法制裁他國，或者搞長臂管轄，停止編造散佈關於中國的謊言和謠言。

趙立堅呼籲，G7承擔自身責任，履行應盡的國際義務，維護真正的多邊主義，聚焦全球治理，加強同聯合國和20國集團等多邊機制合作，為應對全球性挑戰和促進世界經濟復甦發揮積極作用，而不是抱守冷戰思維和意識形態偏見，大搞小圈子、集團政治，人為製造對立和分裂，唯恐天下不亂。