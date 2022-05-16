全台疫情嚴峻，多所學校改採遠距視訊上課，卻傳出網路發生斷訊、不穩的狀況。對此，民進黨立委何志偉今（16日）表示，中華電信固網線路不穩已不是一兩天的事，是一直以來的問題，今天直接發函給電信業者，要求提供民眾優質穩定的網路服務。

何志偉今（16日）透過臉書表示，最近有不少學校採取遠距教學、也有不少公司遠距辦公需要召開視訊會議。明明已經接上網路線了，卻還是常常斷線、卡卡、不穩？

前幾天，有媒體揭露，台灣有偏遠地區的學生上課時，必須要追著訊號跑，才能使用網路，就連馬祖地區的中華電信用網，都有斷訊的新聞出現。甚至才在上周而已，還有知名電信業者發生斷訊修不好，讓民眾網路斷訊的情況發生。

何志偉說，在疫情的狀況下，網路用量增加，也會造成業者負擔，但這陣子有收到許多陳情，尤其在疫情之下，居家辦公、線上學習的民眾眾多，順暢且不中斷的網路，更顯得格外重要，也必須替民眾爭取。

他說，有一些協助電信業者進行硬體維修的工程師，其實非常辛苦，有些工程師也私下透露，不少電信業者的硬體設施老舊、維修相當費力，要跟這些辛苦的工程師說聲「辛苦了」，也要呼籲業者有能力的話，希望進行硬體設備的更新，別造成工程師的負擔。

何志偉認為，中華電信固網線路不穩已不是一兩天的事，是一直以來的問題，所以今天直接發函給電信業者，強烈要求業者要儘速改善，以提供優質且穩定的網路服務，減輕上百萬戶使用者的負擔，也讓大家不論上遠距上課還是視訊會議，甚至只是使用網路都不用再「卡卡卡」。