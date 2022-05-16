台中市診所PCR得來速量能再增，今天宣布再增加3間診所加入，總計全市明天起會有10家診所同步上線。（台中市政府提供）

65歲以上長輩、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定等三類對象即日起可接種第4劑。（台中市政府提供）

台中市16日本土確診新增4357例，市長盧秀燕於線上防疫記者會宣布，台中市診所PCR得來速再增3家診所加入，明起10家同步上線；另65歲以上長輩、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定等三類對象即日起可接種第4劑，其中限定對象5月底前接種，中央有500元獎金獎金、台中市也加碼500元獎金。

針對診所PCR得來速，盧秀燕說，為維繫醫療量能，有效達到分流機制，並紓解大型醫院急診室的就醫負擔，台中市在5月10日推出「診所PCR得來速」機制，讓快篩陽性或出現相關症狀的民眾，可以直接在診所進行PCR（核酸檢測），有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間。

第一波有7間診所加入「診所PCR得來速」機制，在實施一個禮拜後，診所PCR得來數累計篩檢1100人次，診療791人次，成效相當不錯，也有醫師學者肯定。因此，在市府衛生局的努力下，台中市診所PCR得來速量能再增，今天宣布再增加3間診所加入，包括東勢區的維恩耳鼻喉科診所、外埔區的佳優診所、東區的惟康耳鼻喉科診所，從明天起加入診所PCR得來速，感謝參與的10家診所醫護人員的協助。

針對疫苗接種，盧市長表示，即日起有三類對象可接種第四劑疫苗，包括65歲以上長輩、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，須於第三劑接種後相隔5個月才能接種，而台中市5月31日前可接種第四劑疫苗的人數將近3千人。疫苗種類包括莫德納半劑、高端全劑（限定20歲以上）、AZ（需經醫生評估後），接種地點則可向台中市各醫療院所預約。

盧秀燕也提醒為鼓勵本市65歲長者接種疫苗，5月31日以前中央有500元獎金，台中市加碼500元獎金，這項政策也擴及接種第4劑的本市65歲以上長者。