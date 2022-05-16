國內疫情升溫，每日本土確診數屢創新高，許多人突然被居家隔離，再加上快篩劑又難買，讓許多民眾陷入苦惱。以「Sharetea歇腳亭」全球連鎖的聯發國際（2756）集團宣布，發送給總部、直營門市同仁以及全台加盟夥伴「防疫關懷箱」，內有四組快篩劑、食品、營養品等十多樣物資，為連鎖餐飲首例。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，疫情嚴峻，許多夥伴隻身在外打拚，萬一被居家隔離恐怕會惶恐不安，每個人都是公司最珍貴的資產，缺一不可。在這個關鍵時刻，公司扮演起最強大的後盾，送上防疫物資，幫所有夥伴解決搶不到快篩劑的問題，讓夥伴沒有後顧之憂。

在最短時間內，聯發國際快速統籌採購等相關部門準備「防疫關懷箱」，除了有四劑快篩劑、酒精噴霧、口罩等防疫物品，還有食品、營養保健品等等共十多項物資，每箱價值破千元。聯發國際不僅發送給全體同仁每人一箱，包含「Sharetea歇腳亭」全台加盟店的加盟夥伴，每位也可獲得兩箱。

五月疫情升溫，但聯發國際旗下手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」在台灣市場靠著更新菜單、連續八天限定品項買一送一的策略，引發消費者搶購，平均每店業績成長超過一成。如今疫情日益嚴峻的時刻，聯發國際搶在第一時間全面發送防疫關懷箱，就是希望能守住人才，讓夥伴感受溫暖，陪伴大家度過難關。