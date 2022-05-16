爭取桃園市長選戰提名的國民黨前台北市議員羅智強，先前發生因宣布參選而和國民黨主席朱立倫槓上的風波，多次幫羅打抱不平的國民黨北市議員徐巧芯，今接受北市議員鍾沛君專訪時透露了一份最新民調，在經歷「朱羅紀」風波後，羅智強在全部可能參選人中，民調已從第三、四名上升至第二名，只輸給對手陳時中5.3個百分點而已，差距已縮小。

台北市議員徐巧芯。(資料照，郭吉銓攝)

徐巧芯今(16日)接受《YahooTV》「今天誰來沛」鍾沛君專訪時，公布桃園市長選戰最新民調，羅智強目前在桃園的民調支持度，已從先前的第三、四名跳到第二名，甚至與民進黨強敵、衛福部長陳時中的民調差距也縮小，差距僅5.3個百分點。

對於前陣子爆出「朱羅紀」的爭議，徐巧芯認為，這齣戲不只沒有傷害到羅智強，甚至還炒熱了國民黨在桃園整體的選情。「朱羅紀」發生之前做的民調，國民黨所有選將都輸陳時中很多，但是現在再去做對比的話，輸的範圍已經變很小了，被黨中央批「很弱」的羅智強，在全部可能參選人中，民調已從第三、四名上升至第二名，只輸給對手陳時中5.3個百分點而已。

談及陳時中可能參選台北市長，徐巧芯指出，陳時中有一種「刺蝟心態」，只要有任何批評就會直接刺回去，這反而會讓大家覺得，這已經不是前年疫情剛開始時所認識的那個陳時中。