高雄市都發局指出，博愛都市更新案分為南北2區域，北側區域位於苓雅區中正一路，緊鄰五塊厝捷運站3號出口，1966年市府興建128戶供低收入戶租購的博愛平價住宅。2008年高市府畫定苓雅區福河段博愛社會住宅都市更新地區，由京城建設整合公、私有地主。本案北側區域原於2011年4月向市府報核，經市府都市更新審議程序，於2013年1月公告核定實施事業暨權利變換計畫。

高市都發局表示，京城建設召開多次地主協調會議，持續整合南側區域20餘名地主，歷經7年再次整合完成，2021年5月申請變更事業計畫報核，納入本案南側基地。都發局啟動專案列管，依審議程序辦理公開展覽、公聽會、幹事工作小組會議，去年11月完備都市更新聽證等法定程序、2021年12月22日經都更爭審會審議通過，京城建設修正計畫後，在今年5月核定實施。

周敬恆指出，第1階段於2013年1月30日已核定原都更計劃，後來因為原基地過於狹長縱深不足，覺得有必要整合其他鄰地到本都更案，再歷經7年，完成整合南側私地主，前後整合南北2區域，共歷時14年。

高市都發局表示，本案經變更後，更新單元面積約1335坪，北側屬第5種商業區、南側屬第4種住宅區，經私有地主及合法建物所有權人百分之百同意實施都市更新事業，將興建地上33層大樓，計479戶。

周敬恆指出，博愛都更案預計興建地上33層，地下6層的住宅大樓，樓地板面積約2萬2466坪，坪數規劃35~52坪，目前尚無銷售計劃，預計會先興建後再決定銷售時機，開價未定。

未來博愛都更案延續周邊綠廊環境、都市防洪及降低都市熱島等綠建築設計，預計取得銀級標章，另於南北2側設置共575坪的沿街步道式空地型開放空間，接合中正一路人行道及捷運五塊厝3號出口，提供友善行人、舒適充足的沿街開放人行空間。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)