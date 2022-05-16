民進黨立委林楚茵今於立法院財委會質詢時表示，接獲檢舉影片，台酒行政室主任鄧哲偉去年用台酒的會議室，與大陸河北省農業產業協會視訊簽約，憂心假民間、真官方，台酒會變紅酒；財政部長蘇建榮表示，這項合約他不知道，也不會同意，承諾最快在2周內完成調查。

林楚茵表示，台酒肩負政策性任務，尤其在疫情期間，是國內酒精的重要生產來源，行政室主任簽核的文件中，可能很多設有營業機密，提醒財政部應該要深入了解。

蘇建榮表示，鄧哲偉近日已調離非主管職，上班時間處理非本職工作，也已請政風室調查中了。