相信很多人明明不胖，但臉卻老是水腫，怎麼拍照都不上鏡的困擾吧？其實除了前一晚不吃消夜、睡前少喝水、多喝黑咖啡以外，還有很多消除水腫的方法，今天小編就幫大家盤點9招消水腫的按摩小撇步，水腫人趕緊學起來，悄悄變美麗吧！

人人都想讓自己的臉看起來更小一點。（圖／shutterstock）

第一招：搓鎖骨

用指尖稍微用力來回搓揉鎖骨凹陷處，如果感覺到有些痛意的話，就代表你搓對了，這個動作可以幫助你拉扯脖子部分的肌肉、退掉下顎處多餘的水分，同時還能讓你的脖子看起來更加纖細。

第二招：拳擊腋下

用拳頭或網球、棒球等球類夾在腋下處，再往上提，可以把腋下想像成水腫的閘口，大力刺激才可以把閘口打開，讓接下來按摩的地方更有效地疏通，把整個水分帶走。

第三招：法令紋按摩

用力按壓法令紋周圍，因為這邊的肌膚連帶到鼻基底下方時常會積在一塊，尤其是常常大笑的人輪廓會更加明顯，通過按摩可以讓法令紋不會那麼深，把整塊肌肉拉提起來。

第四招：拉提臉部線條

這邊可以利用手或一些小道具微微用力刮臉部，從下巴一路延伸到雙耳，再往下帶到肩頸處，這個動作可以幫助排除臉部水分，也會讓脖子變得更加緊緻。

第五招：刮臉部輪廓，刺激耳後穴道

這一招是9招裡面最有用，但也是最痛的！用手指關節從下巴沿著下顎線往上刮到耳朵，最後停在耳後那個凹槽處，用力往下壓，雖然很痛，但在10到15分鐘後就可以明顯感受到你的側臉輪廓出現了！

可以通過飲食或按摩來消除水腫。（圖／freepik）

第六招：眼下按摩

由於眼周皮膚很薄，所以在長期過度拉扯下，例如卸妝或按摩，都會導致眼部周圍的肌膚垂下來，甚至產生眼凹折，容易看起來很沒精神，所以可以用手指輕微將眼周肌膚上提，再用指關節按壓眼下骨頭處，都說「眼睛是靈魂之窗」，通過這個動作可以讓你的眼睛更加炯炯有神。

第七招：眉頭眼窩穴道刺激

這個動作成效也很明顯！用小道具或直接用手指，用力按壓眉頭到眼窩，再用紙關節沿著眉毛上下刮，可以讓整個人清醒過來，精氣神都來了。

第八招：帶油刺激頭皮

因為頭皮上佈滿了許多穴道，可以先抹點髮油，再利用氣墊梳或手指慢慢由上而下按摩頭皮，可以感受到整個人從一個緊繃的狀態解脫出來，氣場直接打開。

第九招：按摩心口、指節

用手指按摩胸部中間和整個人中心對下來的交叉點，因為氣會悶在這邊，按摩此處可以讓你放鬆下來，把心中鬱結散開；另外，按摩無名指和小指也有助於消除水腫。