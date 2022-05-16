美股展開大反攻，亞股跟著衝衝，台股16日也開高震盪收紅，但外資縮轉為小幅賣超，進出不明顯，國際美元續位在高檔，新台幣在平盤上下整理，終場收29.814元兌1美元，貶值0.7分，台北外匯經紀公司成交量6.71億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）鮑爾不會積極一次升息3碼（1碼是0.25個基本點），淡化市場更鷹派的猜測，且上海將展開解封的消息，激勵美股四大指數上周五全面大漲，主要亞股大多跟著反彈，台股一度收復「萬六」（16,000點），但後繼力道減弱，最後僅上漲68點至15,901點，連動新台幣先升後貶，午後在平盤上下整理。

外匯交易員指出，國內疫情還是嚴峻，外資在台股操作偏觀望保守，資金進出不明顯，進出口商也以實質拋補需求為主，匯市量縮價平。短線金融市場還是陷在俄烏戰爭、全球通膨、主要央行升息、大陸封城等不確定因素的影響，外資動向不明顯，新台幣應是維持偏弱區間整理格局居多。