心態尊嚴都是自己給的！有男子在臉書發文向孩子喊話，他表示自己的工作不偷不搶，不過手腳、褲子可能有土塵泥灰，但出去一趟就是8000元，要他的孩子尤其在面對學校老師的時候，不要低頭，要講話大聲，並強調「老爸就是你講話大聲的靠山」；網友看留言納悶「哪個工作要偷要搶的？」、「心裡沒有自卑何須澄清」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張疑似薪資單的照片，他也在貼文中和自己的孩子喊話，他表示「孩子」不管在任何時候談到爸爸，都不需要低頭，尤其是學校老師，抬起頭有自信地用眼睛盯著老師大喊「我爸，出去一趟3天就是8千元，手腳褲子可能有土塵泥灰，但錢絕對是乾淨的，不偷不搶！」、「老爸就是你大聲講話的靠山」。

有名父親在孩子「信心喊話」，父親一趟出去就賺8000元，要孩子面對老師時不要低頭，講話要大聲。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「到底哪個工作是要偷要搶的？」、「這就好像是直銷公司在信心喊話，自我催眠，給小孩這種價值觀？」、「老師應該不會care爸爸你一趟出去多少錢」、「然後在那邊我xx我驕傲？」、「有錢講話就大聲，這不是正常的教育吧」、「沒人瞧不起做工的人」。

另外ˋ有網友懷疑原PO是不是「心理自卑」才會發這種文，「心裡沒有自卑何須澄清」、「為什麼我覺得你在歧視自己」、「這肯定是個超級自卑的心理才會po 這個出來」、「特別強調自己不偷不搶還要教小孩講話大聲的，通常內心都是自卑」、「說這些自卑的都是自己」、「心態尊嚴都是自己給的」。