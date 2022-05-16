為保障民眾居住權利，中央與地方政府近年來大力推動社會住宅，但台中市議員曾朝榮認為，根據「台中市社會住宅出租辦法」規定，租用門檻規定同住者及配偶、個人年所得都必須低於該年度標準，引發民怨，件市府應刪除同住者及配偶的條件限制，真正落實公平正義。

都發局長黃文彬表示，市府目前已經研擬修，將會刪除同住者、配偶等條件，僅規定個人每月平均收入做為門檻。

曾朝榮指出，根據「台中市社會住宅出租辦法」第5條第6款規定，申租社宅者的共同居住者及配偶合計年所得，以及每人每月平均收入低，必須在受理申請當年度住宅處公告的標準以內，但全台近10年來房地產價格高漲，不但已造成民怨，甚至引發社會住宅運動。

曾朝榮說，「買不起」、「租不到」、「住不到」已經成為當今台灣住宅的三大問題，而政府推只租不賣的社會住宅，就是為了實踐居住權利，原是政府美意，卻因租用條件的限制變成抵制生育的工具，要求比照其他縣市的規定，以家庭平均所得每人不得超過最低生活費標準做為門檻。

黃文彬表示，市府已決定將該規定直接「刪除」，僅留「每人每月平均收入低於申請當年度住宅處公告之標準」，以鼓勵年輕人勇於結婚勇於生兒育女，藉以讓更多人通過審查，再以公平、公正的方式抽籤決定。