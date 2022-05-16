日前有立委質詢財政部長對於網路賣酒的合法性，並點名創業家(8477)旗下「生活市集」平台，首頁就有一堆酒類販售，並以AI臉部辨識來賣酒，以技術確認消費者達法定買賣酒年齡。創業家今天表示，生活市集以「運用科技力量，做好酒品銷售上的兒少保護」為初衷，投入資源開發完善的解決方案；同時，在嚴謹的身份認證下滿足消費者購物需求，也是作為一個綜合型電商平台的職責，但這個突破性的服務只有生活市集單一的努力仍力有未逮，需要整個社會與法規一同前進，宣布明日起暫時停止酒類商品的銷售。

創業家表示，「運用科技力量做好酒類銷售全面的兒少保護」一直是今年1月起推出酒類商品不變的初衷，但這個突破性的服務只有生活市集單一的努力仍力有未逮，需要整個社會與法規一同前進。

生活市集強調，過去這4個月以來，站上購買酒類商品的對象中沒有任何一位未滿18歲的未成年人，短時間內理念也獲得將近百家合作夥伴認同、吸引超過百萬人關注修法議題；這不僅實踐生活市集對於兒少保護的初衷，其嚴謹的系統化管理機制與成效，也遠優於其他市面上酒類商品的銷售通路。除此之外，在生活市集奮力推動的同時，亦引起多位關心法令落後的立法委員共鳴，提出了法案修正。

接下來生活市集會運用這段時間的成績與政府單位進行更深入的溝通與交流，也期待相關單位能回歸當初設立法規時，對於兒少保護的原意，正視用科技力量完善兒少保護的可能。

生活市集期待這段時間開發的身分驗證機制能成為推動修法的第一步，為使接下來的溝通討論能夠更聚焦，創業家將於明日起暫時停止酒類商品的銷售，但生活市集用科技力量來服務社會的初衷不會停歇，十分樂意與關心此議題的單位分享技術經驗。