白宮首席醫療顧問、人稱美國「防疫隊長」的佛奇(Anthony Fauci)週日接受CNN採訪時提到，若川普(Donald Trump)重掌美國總統一職，自己絕對不會繼續留任。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，白宮最高防疫專家佛奇16日公開批評前總統川普就任期間，針對Covid-19的防疫對策不甚理想，並開玩笑地表示，若2024年歷史重演，川普戲劇性的再度當選，他可能會馬上卸下職務。

CNN記者丟了2個問題，「如果川普重返白宮，屆時疫情仍是威脅，或是又出現其他突發性的疾病，你對他防疫的對策是否有信心?還會想繼續留任嗎?」

佛奇尷尬地笑了，堅定地說道「關於第2個問題，不了吧…」他進一步表示，回顧川普任內在公共衛生方面的政績，「歷史會說話」，整體表現明顯不佳。

CNN’s @acosta asks Dr. Anthony Fauci if he would return to the White House if Donald Trump was elected for a second term. Hear his response. pic.twitter.com/RM26OPZgYO — CNN (@CNN) May 15, 2022

82歲的佛奇自1984年以來，持續擔任美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)首長，期間經歷7位美國總統，38年來為美國公衛政策貢獻良多，更在愛滋病毒(HIV)流行期間表現大放異彩。去年(2021)被任命白宮首席醫療顧問。

共識過多位總統中，特別與川普最為難搞，在外界看來，川普固執的個性試圖將佛奇邊緣化，甚至公開批評他是「白癡」。去年1月拜登宣誓就職後，佛奇對外坦承，自己與川普的關係在大流行期間相當不穩定，因為總統不願意相信專業，更質疑團隊的健康指導原則。對比之後的拜登政府，他說「我嘗到自由的滋味…」