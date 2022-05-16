枋寮鄉代林文央（中）不滿參選鄉長提名遭保留，16日拿著黨證到民進黨屏東縣黨部抗議。（林和生攝）

不滿民進黨屏東縣黨部執委會日前進行33個鄉鎮市長候選人資格審查時，針對枋寮鄉長提名人林文央以曾犯常業重利罪為由，暫緩提名，並將決議轉呈黨中央選對會評議，為此，16日現任枋寮鄉代林文央前往縣黨部抗議、表達不滿，強調這不是霸凌，什麼才是霸凌。

曾任3屆枋寮鄉民代表的林文央說，當初借錢對象都是對方有需求，主動向他借款，這事距離至今已有10年，且之前3次參選都掛民進黨旗，怎麼前幾次都沒事、就這次就有問題？

他直接挑明了說，懷疑是近年來參與地方環保議題、擋人財路，亦或是之前黨內屏東縣長選舉時，自己挺的是莊瑞雄才會被針對，他也感嘆這就是政治。

林文央無奈地說，這次並沒有動員抗議，只有幾位支持者陪同，因為對於他這忠貞黨員來說，要抗議自己支持的政黨真的很為難；並強調，縱使他有錯，為何沒有讓他陳述、解釋，直接就判處死刑，如此無視黨章和當事人權益，如何信服大眾？這點他沒辦法接受。

林特別拿著抗議書交由民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁收下，葉則強調，執委會採合議制，在多數人附議下，決定保留林文央提名資格，並將會議紀錄轉呈黨中央選對會與廉政委員會評估再作決議，因此須待黨中央回覆公文後才會進行後續處置。

此次屏東縣地方選舉，民進黨共有88人報名，其中包括萬丹及內埔鄉長各有2人登記，經初選後分別由李麗卿與鍾慶鎮出線，扣除林文央保留資格，共提名85人。