屏東縣長潘孟安（右）化身就服員，協助銀髮長輩就業諮詢。（林和生攝）

電影《高年級實習生》描述老年退休後重啟事業第二春故事，屏東縣政府為鼓勵銀髮族二度就業，16日選在人流往來頻繁的屏東轉運站內，設置銀髮人才服務據點，提供中高齡者就業諮詢及推介服務，盼鼓勵銀髮族繼續充實生活，讓生命更加精彩。

根據屏縣府統計，全縣人口約80萬1000人，其中55歲以上逾28萬人，而55歲以上未滿65歲中高齡人口為13萬人，65歲以上高齡人口逾15萬人。

另依2021年勞動力統計資料，15歲以上勞動參與率約59.2％，勞動力人口計42.1萬人，其中55歲以上勞動力人口有8.9萬人，占總勞動力人口的21.1％，中高齡占比呈現逐年增加已是未來趨勢，為此，促進長者社會參與及社會凝聚，再投入勞動市場是減緩老化方法之一。

除增設就業諮詢據點外，屏東縣長潘孟安表示，縣府也加碼祭出補貼，只要屏縣事業單位聘雇55歲以上銀髮者，每人第一個月職災保險費將由縣府買單。

58歲阿國原本從事園藝相關工作，但隨著年紀漸增，體力不再適合搬重，但又不想每天待在家裡，因而接受二度就業媒合，現在是一名保全人員，他說，每天有事做能讓生活規律、人也比較開朗，直呼不會向年齡低頭。

屏縣府勞青處指出，許多家庭主婦在子女成家立業後，想擁有屬於自己一份工作，證明也能繼續對社會有所貢獻；也有即將屆齡退休長輩，帶著對未來不確定性前來諮詢，想繼續工作，為的是要減輕子女負擔。

潘孟安強調，銀髮人才服務據點正是為協助55歲以上失業或退休欲再就業銀髮族，媒合正職、臨時、季節性、部分工時等職缺，並提供職訓課程與諮詢服務，打造一站式一案到底服務，陪伴長輩「銀向未來」。