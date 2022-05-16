每個人的個性都不盡相同，有些人待人處事相當圓滑，很擅長處理人際關係，有些人的個性則比較直接，講話常常不經過大腦。命理網站「星座巫師」分享，獅子座、水瓶座和白羊座的人常常想到什麼就說什麼，沒有顧及到別人的想法，因此很容易得罪人。

1、獅子座

獅子座說話從來不會轉彎，只要一言不合就會直接和對方對嗆，脾氣上來以後一點情面都不留，言詞犀利到讓大家都受不了，絕對不會讓自己吃虧，非要和對方爭個你死我活，這種個性讓他們很容易就得罪人，有時候明明把身邊所有人都得罪完了卻不自知。

2、水瓶座

水瓶座的人個性比較簡單，想到什麼就說什麼，有時候發現別人的缺點或問題，就會直接了當地說出來，雖然沒有什麼壞心眼，卻讓對方在眾人面前丟了面子，這種說話太直的特色，讓他們很容易在無意之間就得罪人，儘管出發點是好的，還是要學一下如何圓滑地待人處事。

3、白羊座

白羊座個性衝動，做事不喜歡遮遮掩掩，想要說什麼就說什麼，發現別人有錯就一定要指出來，完全不在乎其他人的想法，因此得罪很多人，跟白羊座不熟的人非常討厭他們，但了解他們的人就會知道，其實他們並沒有惡意，只是講話不夠委婉而已。