如果說鞋櫃不可或缺的是什麼樣的鞋，那答案絕對是「小白鞋」，小白鞋經典又不退流行，而且非常百搭，擁有好幾雙都不為過！但白鞋品牌百百種，你卻只知道NIKE、adidas、Converse嗎？今天小編就要和大家介紹，3個小眾又有質感的白鞋品牌，讓你穿出門也不撞鞋！
1. Veja
「Veja」是一個來自法國的品牌，他們是以環保材質去製作，即使汰換掉這雙鞋對地球也不會造成污染。Veja有推出好幾款白鞋鞋款，其中「CAMPO」最受歡迎，鞋身是硬挺的皮革材質，所以它的鞋型非常挺，配上麂皮的LOGO設計，穿起來極具時髦感，日常、商務穿搭都非常適合！最近Veja在台灣越來越紅，許多穿搭潮人都會拿來做搭配，走簡約質感風格的人還不快入手一雙。
2. Superga
「 Superga」是一個來自義大利的帆布鞋品牌，雖然他們沒有像知名品牌一樣普及，不過也因為這樣，穿出門不容易撞鞋！-而且Superga的白鞋非常特別，不是走傳統帆布鞋路線，款式相當多元，無論是乾淨優雅的歐美風，還是甜美個性的日韓穿搭，都能完美搭配，連英國凱特王妃都愛不釋手，你們還不入手一雙嗎？
3. Studio Doe
如果你是連小白鞋都想要小眾，不想和別人撞鞋的話，那這個牌子你們絕對要筆記起來！「Studio Doe」是一個台灣小眾品牌，是由KOL小安所創立，品牌以簡練的設計風格做為定調，最近他們推出的小白鞋「Beyond Basic CL221」，鞋型非常特別，用雙骨線元素讓鞋頭在視覺上達到收窄效果，可以為穿搭營造出修長的視覺比例，看似簡單的白鞋，其實暗藏許多設計元素在裡面，低調又不失存在感！
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