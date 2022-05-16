藝人馬力歐與妻子劉恩忻婚後育有一女「卜蜜」，他昨(15日)晚突發文曝「今晚將會是我最難熬的一晚」，原來是3歲5個月的女兒卜蜜確診新冠肺炎，且還高燒到40.6度。馬力歐太太劉恩忻今(16日)再曝光愛女現況，還自責喊：「都怪媽媽沒好好保護你！」，再引網友關心集氣慰問。

劉恩忻前(14)日才在臉書上貼出幫女兒卜蜜戳鼻做快篩的影片，，畫面中卜蜜大聲哭喊：「很痛」，讓劉恩忻不捨說：「我都覺得很難受了，何況孩子」。而昨(15日)晚馬力歐又發文喊：「今晚將會是我最難熬的一晚...卜蜜加油，把拔知道妳最棒，妳一定可以撐過去的！」，引發各界關心慰問；所幸馬力歐今(16)日凌晨又報平安稱：「謝謝所有叔叔阿姨哥哥姐姐們的加油祝福，卜蜜目前ok了，已經回家觀察中～」。

馬力歐深夜發文喊：「今晚將會是我最難熬的一晚...卜蜜加油！」。（圖／取自臉書@馬力歐聚樂部）

劉恩忻今(16日)稍早則貼出卜蜜額頭貼著退燒貼布的照片，透露女兒確診了（新冠肺炎），因發燒不適仍然大哭難受，讓她自責地表示：「確診讓你受苦了，都怪媽媽沒好好保護你，40.6度急診，反覆燒退、大吐、沒食慾，看妳哭，媽媽卻不能哭。上天啊！求您讓疫情趕快退散啊...」

卜蜜額頭貼著退燒貼布，因發燒不適仍然大哭難受，讓媽媽很自責。（圖／取自臉書@蜜媽能力有限公司）

好友藝人紛紛來幫打氣，林真亦說：「卜蜜加油～你一定可以的」，許傑輝：「平安健康」，趙婷：「隨時要注意，如果燒太高，要趕快送醫院喔，隨時保持聯絡」，連自己重病中的唐玲都來留言說：「平安」；網友們也送上慰問：、「祈求一定平安」、「卜蜜加油」、「看了好心疼～」、「祝福一切平安」、「媽媽跟寶貝都辛苦了」。