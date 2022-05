隨著消費型態改變,新竹近年統籌了地方全新商圈,集結餐飲、零售、娛樂,打造新生活體驗,其中竹北商圈更是新竹最活絡的商圈之一。HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY調查即發現,竹北商圈顧客數位化程度高,十分仰賴網路及APP,對於快閃活動資訊及數位優惠活動感興趣。對此,積極推廣雲端發票倡議減碳永續的HAPPY GO,特別與新竹縣政府稅務局及遠百竹北店合作,舉辦「行動e起購 雲端HAPPY GO」活動,鼓勵消費者落實發票無紙化,以HAPPY GO Pay消費並使用HAPPY GO App雲端發票存載具功能,就可以抽Dyson吸塵器及Switch等大獎,五月底前還將加碼抽出1,000名贈送500點。近幾年地方商圈經濟夯,透過在地政府與地方產業、學界共同規畫地方商圈,運用特色品牌創造全新經濟生態圈,藉此促進地方經濟及推動在地觀光。其中,新竹在地商圈臨近竹科、台元、湖口等科技園區,近年來人口不斷湧入,加上遠百竹北、新竹巨城進駐,成為最具潛力地方商圈之一。根據GO SURVEY調查,竹北商圈自遠百竹北、開業以來,來客以家庭、已婚客群為最大宗,占比高達近八成,年齡層以26~45歲居多,其中消費力最高的客群則為36~55歲,竹北當地客消費力較高,但同時也吸引鄰近的外縣市年輕客群來嘗鮮。調查同時發現,因竹北商圈鄰近科技園區,顧客對於數位化接受度高,高度仰賴App與網路的情況下,運用臉書、APP等數位溝通渠道,將是較為有效的活動推廣方式。因此,HAPPY GO攜手新竹縣政府和遠百竹北店,一起鼓勵消費者多在使用數位便捷服務同時,也將發票存於雲端,既方便又能享有多重優惠。近期國內疫情升溫,民眾越來越仰賴零接觸支付,HAPPY GO鼓勵民眾使用雲端發票功能,藉由科技減少與人接觸機會,推出了三大優惠活動,首先特別與新竹縣政府合作,即日起至5月31日於App綁定「HAPPY GO Pay」及「發票手機條碼」消費滿100元以上,並儲存該筆雲端發票,即可獲得抽獎資格,每存取1張雲端發票即可累計1次中獎機會,存放越多雲端發票中獎機會越高。獎項包含高人氣Dyson吸塵器、親子一起同樂Switch、高檔buffet旭集餐券以及遠百即享券,邀請民眾落實環保無紙愛地球又能將豐富好禮帶回家。除此之外,新竹縣稅務局特別在5月22日下午2時30分於遠百竹北店7樓舉辦「一日限定快閃活動」,只要出示當月以行動支付消費並儲存雲端發票之消費明細或完成發票領獎帳戶設定畫面,現場將有機會抽到遠百購物金、皮革後背包等多項好禮,邀請消費者在5月22日周末一起到竹北遠百抽好禮。除上述雙重優惠活動之外,HAPPY GO App每月提供會員存雲端發票加碼獎,月月享有驚喜,只要存雲端發票隨時有賺點數或好禮機會,更在 5月份祭出抽50萬點第三重優惠活動,只要存六大指定通路,包括:遠東百貨、SOGO、巨城、city'super、愛買、遠企,任一張雲端發票即可抽500點(共1,000名),每存1張雲端發票即可累計1次抽獎機會,存2張累計2次中獎機會,存越多中獎機會越多。