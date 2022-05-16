謝京穎跟許仁杰泡在池水中拍戲，苦中作樂搞笑。（民視提供）

謝京穎跟許仁杰泡在池水中拍戲。（民視提供）

謝京穎跟許仁杰在民視8點檔《黃金歲月》有過失誤的一夜情後，兩人命運不斷被牽扯著，上周五播出謝京穎在公園對著潘柏希送她的項鍊發呆，沒想到手滑項鍊掉進去湖中，而許仁杰看到以為她是因為失婚要自殺。許仁杰說看到謝京穎一早拍下水戲，自己就在旁邊吃零食看好戲，結果輪到他要下水時，就覺得自己早上太壞了，不知道身在池中的苦，因為兩人身上黏了許多動物的排泄物跟浮游生物。

這場在生態園池旁拍攝，謝京穎表示，拍攝兩人爭執的戲時，池中的鵝、鴨都會圍過來聽他們講話，而且講到激動處，旁邊的鵝還會「插話」幾句，好像勸架般。由於平常不可能泡在這種池中，他們只好苦中作樂趁下水時拍鐵達尼號哏的搞笑照，她也很慶幸現場有熱水的淋浴間，所以一拍完，大家就趕快去沖澡，也不敢看身上黏著的生物是什麼。

許仁杰稱謝京穎是「掉物Queen」，從鞋子、雨傘到項鍊，通通都遺失過，但只要她東西不見，對他都沒好事，例如這一次項鍊掉進湖內，他要潛下去摸項鍊，但池中有很多動物排泄物，所以不時摸到軟軟的質地物，讓他只能不斷自我催眠「這是一般的土」，趕快拍完再去洗澡。

許仁杰表示，上一次淋雨戲被通知要多帶一條內褲後，這一次看到通告表要下湖中找尋項鍊時，劇組還特別通知要帶2條內褲，讓他一度頭皮發麻笑說：「感覺下一次外景內褲會越帶越多條。」