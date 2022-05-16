國內疫情持續發燒，不過台東縣每年舉辦的熱氣球嘉年華會，今年仍然照常舉行，從7月2日起一連舉行45天，但是為了防疫，縣府要求所有工作人員都須打滿3劑；相較於去年「台東限定」，今年完全開放，並計畫邀請20多顆第1次來台東的外國造型球，相信會很有看頭。

夏天最熱門的台東縣熱氣球嘉年華會，今年不受疫情影響，縣府宣布照常舉辦，從7月2日起到8月15日，共舉辦45天；台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，為了加強防疫，特別要求所有工作人員，包括飛行員、臨時人力，都要打滿3劑疫苗才能進場，人數流量的限制也會根據中央疫情指揮中心的規範做滾動式檢討。

余明勳指出，由於今年世界各國陸續開放戶外活動和觀光，有不少國家熱氣球活動也開放，因此今年邀請外國熱氣球非常競爭，目前計畫邀請至少20多顆國外球，而且是以第1次來台東的外國造型球為主，加上我國的球及去年首度亮相的Hello Kitty造型球，總共30多顆球，並增加無人機表演，請大家拭目以待。

余明勳提到，去年受疫情影響，僅限定台東人參加，今年開放所有民眾，而今年在鹿野高台也會加入環保概念，攤商都不提供免洗餐具，由民眾自備碗筷，並有環保的電動巴士在火車站等處接駁，以減少鹿野高台空汙。

縣府也表示，往年搭熱氣球要在現場排隊，今年為了防疫，和易遊網合作，開闢線上預約的活動網頁，18日開始預約，共有89場次，7120個名額。