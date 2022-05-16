新冠肺炎疫情在台灣不斷升溫，確診數飆升至世界第一，疫情指揮中心今天公布，新增29例確診死亡。新北市議員擬參選人王正今天（16日）和民眾到衛福部疾病管制署門口抗議，海外台商、僑民想要「送快篩，救台灣」，卻被指揮官陳時中阻撓卡關，呼籲衛福部立即打通海外捐贈合格的快篩試劑進入台灣的快速通道。

王正表示，日前陳時中說，開放至6月底前民眾可由境外寄入100劑以內自用快篩試劑，但目前民眾實際郵寄操作，通關仍要卡住兩、三週，對當下防疫緩不濟急。另外對照歐盟目前認可的快篩試劑製造商，多達200多家，當中大陸的製造商近90家；王正也質疑，為何衛福部核准EUA授權的快篩品牌至今只有20多家？

王正呼籲，在疫情危急、快篩缺貨下，海關應加速自購通關的流程，衛福部也應該增加EUA授權的範圍。否則民眾費了千辛萬苦，從海外拿到明明有效且合格的快篩試劑，卻因為不在衛福部的EUA清單上，醫療、保險都不予承認，造成更大的民怨與混亂。

王正提出3點訴求：第一，請衛福部立即打通海外捐贈快篩試劑進入台灣的快速通道，讓愛心快篩可以送到有需要的人手上；第二，請衛服部立刻擴大快篩EUA清單，讓民眾可以得到更多的選擇與保護；第三，請衛福部控管調降快篩價格至與海外市場相當，讓民眾能以更低成本獲取快篩。

王正表示，他將協助有意願「送快篩，救台灣」的人士與團體，組建網路自救平台，讓大家需要的試劑，用螞蟻雄兵的方式送到台灣，保護民眾的生命安全。