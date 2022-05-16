有男子拍下停車場「奇景」，休旅車因未將車子正確停入車格內，導致防撞桿直接插入左前輪側底盤。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

你怎麼沒感覺！有男子在臉書分享1張停車場照片，由於該停車場車格前端兩側各有一根「反光防撞桿」放置，有輛休旅車未正確將車子停入車格內，車輛左側超出車格，導致左前輪看似被防撞桿直接「插入」左前輪位置；網友看見照片也笑翻「腳麻了」、「怎覺得有點痛」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張照片，照片中是在某停車場內，有輛休旅車未整台車停入停車格內，左側車體超出停車格外，由於該停車場車格前方皆放置2根「反光防撞桿」，但該車不知如何停車，導致該防撞桿看似直接「插入」休旅車前輪位置，原PO也仿效電視廣告在貼文寫下「護欄：『你怎麼沒感覺』」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「你有沒有感覺刺刺的」、「可以想一下護欄的感受嗎」、「怎覺得有點痛」、「三寶日常」、「一個字絕」、「笑到一個不行」、「底盤高就是有這種好處」、「腳麻了」、「原來要這樣停喔，這麼多年來都停錯了」、「車子停很久，那株才長大卡上去的」；不過也有網友質疑該圖是造假，認為「反光防撞桿」是後來P圖上去的。