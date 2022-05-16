疫情指揮中心今天宣布打滿三劑的確診者同住家人，可適用0＋7的防疫政策。為預防中重症，蔡英文總統再度呼籲民眾盡快打滿三劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意。目前中央也協助北北基桃設置大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，她也請大家讓醫療資源讓給有需要的人，一起努力挺過疫情的關鍵階段。

國內疫情快速延燒，蔡英文今天表示，不論是台灣或國際上的防疫經驗皆顯示，三劑疫苗有效預防中重症。現在，確診數持續上升，接種疫苗就是保護自己與他人，非常重要的防疫工作。

她向民眾報告，台灣的疫苗覆蓋率第一劑、第二劑皆超過8成，第三劑63％，其中65歲以上長輩的疫苗覆蓋率也來到70％，因此，政府從4月26日實施居家隔離3＋4，到今天宣布打滿三劑的確診者同住家人，可適用0＋7的防疫政策。

雖然確診案例持續上升，但她說，輕症無症狀的比例仍高於99.7％，而死亡率則約為0.03％。這樣的情況顯示，疫苗為大家帶來很重要的保護力。「所以我要不斷的向大家呼籲，為了預防中重症，請還沒打疫苗的朋友，盡快打滿三劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意」。

今天，輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑也已經抵達，將提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用，家長也可以根據家中考量來選擇疫苗種類。蔡英文表示，她了解家中有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，這幾天，指揮中心也針對學齡前兒童(6歲以下)，開設就醫綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧。

此外，目前中央也協助北北基桃設置大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，她請大家讓醫療資源讓給有需要的朋友，「我們一起努力挺過疫情的關鍵階段」。