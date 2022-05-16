屏東縣政府針對6月30日前列冊低收入戶者，自5月16日起以郵寄方式寄送「兌換券」，憑券並持收券人健保卡，即可到縣內販售實名制家用快篩試劑的藥局、衛生所，免費兌換1盒共5劑快篩試劑，全縣約8400戶低收入戶受惠。

屏縣府表示，在疫情嚴峻時刻，快篩試劑是自我健康狀況檢測重要工具，一盒500元快篩試劑費用，對弱勢家庭來說是沉重支出，為減輕負擔，縣府特別提供低收入戶家庭每戶一張快篩試劑兌換券，一張可兌換5劑。

兌換方式如同購買實名制家用快篩試劑規定，依身分證號單雙數分流、與一般民眾一樣須排隊進行兌換，兌換後該券由該藥局收回，無須負擔任何費用。

另針對社會上常被忽略的街友，屏縣府社會處長劉美淑表示，街友因自身資源有限，無法及時發現自身狀況進行相關醫療協助，可能引發重症，也可能不自覺而形成傳播。

因此針對屏東縣列冊街友，規畫由社工發給每位街友2劑快篩試劑，每次1劑分2次發放，並搭配口罩、民生物資與雨衣等，協助街友防疫及自身健康安全的檢測與防護。