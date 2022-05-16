疫情期間減少到廟求財，雲林縣北港武德宮線上補財庫增3成。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

全台確診人數暴增，各宮廟信眾減少到廟參拜，但面對萬物齊漲，又希望神明保佑增加收入，雲林縣北港鎮武德宮財神廟16日表示廟方推出線上補財庫服務，之前疫情較緩和時，信眾會親自到廟補財庫，但最近疫情嚴峻，很多人改由線上補財庫，增加約3成。北港朝天宮的線上添香油錢、點光明燈也增加約3成。

北港武德宮以求財靈驗著稱，是全台財神信仰中心之一，最近因全台確診人數大暴發，信眾紛紛減少出門，武德宮估計到廟參拜人數與以往相比，減少5成以上，但信眾祈求平安、工作順利、財源廣進的心並未因此減退，透過線上服務請財神爺為自己加持。

武德宮金香部人員表示，廟方線上服務包括點太歲燈、光明燈、長壽燈、智慧燈、文昌燈、補財庫等，其中以補財庫增加最多約3成。以往信眾補財庫須親自到廟在金紙上填寫相關資料，再焚化給財神爺，透過線上服務，改由廟方統一參拜後焚化。

1名經營餐飲業的信眾說，確診人數激增讓大家生活大亂，餐飲業更是大受影響，已經快到停業的困境，但又擔心到廟參拜與人群接觸染疫風險提高，只好透過線上服務補財庫，希望財神爺保佑疫情趕快消退。

經營民宿的信眾提到，旅遊業是疫情最大受害者，這陣子大家都躲在家裡減少出門，餐飲業者還可藉由外帶有點收入，民宿房間根本是「十室九空」，不知還能撐多久？只能藉由補財庫請財神爺幫忙。

北港朝天宮媽祖廟指出，最近到廟參拜人數至少減5成，許多信眾面對確診人數不斷增加，只能以宗教祈求心靈平靜，利用線上服務點光明燈、祈福燈、添香油錢的信眾比以往增加3、4成。