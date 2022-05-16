觀察者網報導，距離尹錫悅正式就任韓國總統已過去多日，但在這兩日，其就職紀念晚宴上的一個片段卻在韓國網路引發熱議。據多家韓媒13日報導，當時，尹錫悅正端著酒杯準備喝酒，一旁的妻子金建希立即轉頭，用「銳利」的眼神盯著他，在這一目光下，尹錫悅只抿了一口，「慌忙」放下酒杯。

★夫人銳利一眼 韓總統慌忙放下酒杯

當地時間5月10日上午11時，韓國第20屆總統就職典禮在首爾汝矣島的國會議事堂舉行，尹錫悅正式宣誓就職。

當天是尹錫悅和金建希夫婦首次同時出現在官方場合。在就職典禮之前的一小時，這對夫婦一同前往了首爾的國家公墓祭拜。在典禮上，尹錫悅則偕夫人金建希一起向文在寅夫婦打招呼，金建希先是向文在寅夫人金正淑鞠了四次躬，金正淑隨後笑著同金建希握手。在就職典禮之後，二人又前往首爾中區的新羅酒店參加就職紀念晚宴。

到了12、13日，包括韓國《朝鮮日報》、《中央日報》、《首爾新聞》在內的多家韓媒紛紛報導了晚宴上的一個小片段，即金建希晚宴上「用眼神勸阻總統尹錫悅飲酒」，並稱該畫面成為網上熱烈討論的話題。

據《首爾新聞》描述，「在新羅酒店所舉行的就職晚宴上，尹總統端著一杯酒正要喝一口，金夫人用強烈的目光注視著他。尹總統慌忙放下酒杯。」

《首爾經濟》也稱，「從現場視頻可以看出，尹總統端著一杯酒，試圖喝一口，而在這種情況下，當他一看到金夫人的『眼色』，就馬上放下了酒。直到他放下酒後，金夫人才將目光從尹總統身上移開。」

總統夫婦的這一幕「互動」在韓國民眾間引發不同看法。據韓媒稱，尹錫悅的支持者們對此表示肯定，認為金建希勸阻了平時喜歡喝酒的尹錫悅沒有什麼不妥，還稱「這是賢內助」。他們中有人還誇尹錫悅「感受到妻子視線就放下酒杯的樣子很可愛」，說他「會觀察妻子臉色，跟我一樣」，有人還稱，自己也想遇到像金建希這樣的「賢內助」。

據《首爾新聞》報導，尹錫悅從檢察官時期開始就以愛喝酒而聞名。他最喜歡喝的酒是「燒酒＋啤酒」，坊間還流傳著他在地方工作時每周要喝100杯燒酒的傳言。

另外，據《朝鮮日報》稱，尹錫悅還被稱為「愛妻家」。在大選期間，他在某綜藝節目中曾被問及「是否經常給妻子做飯」，他當時表示：「有時必須這樣做才不會被趕出去。」尹錫悅與金建希於2012年3月結婚，當時尹錫悅52歲，金建希40歲。

不過，部分韓網民對此則持批評態度，認為尹錫悅的反應代表了金建希「以後可能會成為上王」。在野黨時事評論家金容敏（김용민）還在臉書上分享了一段金建希在就職儀式上拉尹錫悅的畫面，諷刺稱：「雖然尹錫悅就任，但金建希可能會掌權。」

據《朝鮮日報》報導，金建希方面的相關人士告訴該報，金建希計劃最大限度地當一個「安靜的賢內助」，除了必須參加的官方活動之外，她將盡可能避免參加其他公開活動，她經營的藝術展覽策劃公司也將停業。而當被問及金建希是否真的阻止了尹錫悅飲酒時，該人士回答稱：「目前還無法確認這一部分」。