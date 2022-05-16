今年5月20日是總統蔡英文執政的第6年，最新民調顯示，有4成7的民眾對蔡英文的執政感到滿意，不滿意的則有3成7；行政院長蘇貞昌的滿意度則有4成4，不滿意度4成2。該民調也顯示，民眾對於疫苗、快篩試劑和口服藥物準備等防疫政策感到十分不滿，還有不少民眾認為政府採購物資有圖利廠商的嫌疑。

《民報》委託求真民調公司調查「蔡政府520六周年施政滿意、防疫政策與準備表現」，結果顯示，有47.4%民眾對蔡英文這6年來的施政感到滿意，不滿意的37.6%；至於蘇貞昌的施政，有41.1%民眾表示滿意，42.1%表示不滿意。

在蔡政府5大施政面向中，有近4成8受訪者不滿意「經濟表現」，更有5成9的民眾不滿意政府「抑制房價上漲」的作為。另外，對於蔡政府上台後「實現社會公平正義」，有4成5受訪者滿意其表現，但對「司法改革」的表現，則有4成4民眾不滿意。

該民調顯示，在防疫的部分，有48%民眾不滿意近兩年疫苗政策，45.1%滿意。快篩試劑的政策準備滿意度31.8%、不滿意度達58.4%。口服治療藥物的政策準備滿意34.5%、不滿意49.7%。

有63.9%民眾覺得快篩試劑價格貴，不覺得貴的僅19.3%。同時，有42.4%民眾認為政府採購防疫物資涉嫌圖利特定廠商，不認為圖利特定廠商者則有35.6%。至於5月本土疫情大爆發，僅24.5%民眾認為政府有超前部署、66.8%認為沒有。