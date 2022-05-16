年底桃園市長選戰，國民黨出戰人選未定，引起外界關注，表態參選的藍委呂玉玲，近日每天勤跑地方基層力拚提名，隨行幕僚總會看到她女兒陳芃安在一旁拿相機拍攝紀錄，整理民眾意見。今年24歲、面貌姣好的陳芃安，在陪伴媽媽呂玉玲跑行程時，也常常被民眾要電話、加Line，更曾被朋友稱讚長得像韓國女星「IU」(李知恩)。

陳芃安是呂玉玲的女兒，現在跟著母親拼國民黨桃園市長提名。（照片/翻攝自中評社，陳芃安提供）

據港媒《中評社》16日報導，代表桃園在地力量的呂玉玲，上月20日在中壢古華花園飯店召開記者會，宣布爭取桃園市長提名，已經跑行程將近1個月，陸續獲得宗親會、婦女社團以及軍系榮民社團的力挺，正在衝刺，希望扭轉民調落後的劣勢。

國民黨立委呂玉玲女兒 陳芃安，現在跟著母親拼國民黨桃園市長提名。（照片/翻攝自中評社，陳芃安提供）

立委呂玉玲(左)全力衝刺爭取國民黨提名桃園市長，女兒陳芃安（右）是貼心幕僚，給年輕人的觀點與想法。（照片/翻攝自中評社，陳芃安提供）

許多人不知道的是呂玉玲有3女1子，雖然不是每個孩子都參與政治，但只要呂玉玲要選舉時，絕對都是「一人選舉、全家出動」的陣仗，也可看出全家人的好感情。

陳芃安受訪表示，從上次媽媽參選立委，到這次媽媽要參選市長，她擔任媽媽的隨行，主要就是負責拍照、處理行程等，每天早上5、6點就要起床，跟著媽媽跑一整天的行程，晚上開會後還要文字整理，每天都忙到凌晨才能睡覺。

雖然跟其他同齡的年輕人相比，陳芃安少了很多可以玩樂、交男友的時間，但陳芃安不認為這是犧牲，因為這樣的經歷讓她見識更廣，而且有更多的時間跟媽媽相處，感情反而更好，她也會提出一些年輕人的想法跟觀點給媽媽參考。