疫情社區化成常態，服務對象大多是體弱長輩及無法接種疫苗的嬰幼童的照護機構人員，卻缺乏快篩試劑自我檢視，對此，台北市社會局將發放3萬8100個公費快篩，給在台北市照護機構及托嬰中心等服務的7620位第一線工作人員，加強防疫也減輕他們的醫療負擔。

台北市副市長黃珊珊指出，此次快篩特別給予第一線托嬰中心的托育人員，是因考量2歲以下幼童無法長期戴口罩，又無法接種疫苗，托育人員得近身照顧嬰幼童，不免面臨風險，因此有預防性快篩需求，此舉可確保托育人員安全，降低嬰幼童感染風險。

台北市社會局長周榆修表示，北市發放對象包含社會局所管轄的老福、身障、托嬰、婦女庇護、兒少等住宿機構及托嬰中心共420家，約計6300名工作人員；衛生局所管轄的照護機構共77家，總計1320名工作人員，北市總共發放3萬8100公費快篩試劑。

周榆修補充，此次將提供每人每周1次，共5周的快篩試劑作預防篩檢使用，目前已陸續配送到各機構，期盼透過發放快篩試劑，守護所有辛苦的第一線工作人員。