女星米可白（舊藝名：葡萄姐姐）2019年離婚「尾牙大王」謝銘杰，單身2年多終於認愛建築業小開，但人紅是非多，前陣子才被誤會每月拿前夫30萬，近日又遭有心人士爆料拜金，米可白今（16日）火大發文替自己據理力爭：「你是有看到男方把錢匯到我戶頭嗎？」

米可白稍早之前在社群平台PO文，開頭就無奈地喊：「你們說： 人生是不是有點難啊！」原來今日米可白被圈內朋友提醒，有人故意跟媒體亂爆料她很拜金，讓米可白超傻眼：「我第一個反應？能不能請爆料者說一點真實的，不要亂做文章…」她提到上次前夫每月花30萬照顧狗園的報導，自己根本沒經手錢，甚至還自掏腰包分攤照顧毛孩子的費用，結果被誤傳拿男人的錢，不禁無奈地感嘆：「人生真難，明明努力做好事⋯還要被抹黑」。

上月才大方認愛建築業小開男友的米可白，也對女明星有新歡而被栽贓愛慕虛榮感到不滿，「這最讓我吐血～我就自己努力工作賺錢自己生活，請問亂爆料的有心人你是有看到男方把錢匯到我戶頭嗎？為何都要把女性說的這麼不堪呢？我們努力創造自我的價值，能否多些讚美跟支持。」她也向有心人士喊話：「希望那些討厭的人事物，能離我遠一點。我只想簡單的過生活～謝謝那些愛我的人，也謝謝那些不愛我的人～」

米可白上月剛過36歲生日，就被拍到與開著奧迪的建築小開新男友逛國際精品店，對此她透過經紀人認愛，表示男方年長4歲，兩人是朋友聚會中介紹認識的，男友並非小開，但確實是在建築業工作的上班族。