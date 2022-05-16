近來梅雨鋒面來襲，台中市南區16日發生一起死亡車禍！陳姓男子疑穿越馬路時，遇到王姓男子駕駛自小客車疾駛而來，當場把陳男撞飛，整個人重摔在地，送醫後宣告不治，王男經酒測值無酒駕，警方將王依過失致死罪移送，並由交通警察大隊釐清車禍肇事原因。

警方瞭解，59歲王姓男駕駛，16日凌晨駕駛自小客車行經南區五權南路與五權南一路口時，疑似撞上橫越馬路的56歲陳姓男死者，自小客車右側車頭當場撞凹、毀損，行人陳男頭部等多處重創，經送往大里仁愛醫院急救後，仍傷重，宣告不治。

駕駛王男向警方稱，當時因為下雨沒有注意到有行人穿越馬路，直到感覺有撞到東西就立刻下車查看，驚覺有人躺在地上。不過疑似下雨天視線不佳，讓駕駛小客車的駕駛沒發現直接撞到過過馬路行人，警方表示，仍要調查做事故分析鑑定。

警方指出，調閱車禍附近路口監視器後，發現陳姓死者當時獨自過馬路，而王男剛好行經該車禍路段，16日經檢察官相驗後，確認陳是遭車禍撞擊致死，至於車禍肇責，有待進一步鑑定釐清，全案依過失致死罪將王男送辦。