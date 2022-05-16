新潤興業（6186）16日董事會通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利3元，以16日收盤價26.8元計算，現金殖利率高達11.2％。

新潤2021全年合併營收39.75億元、營業利益5.57億元、稅後淨利4.22億元，EPS 3.08元，新潤指出，受惠林口A7「鉑麗」、三重「橋峰168」與鶯歌「幸福莊園2期」等三大建案陸續完工交屋認列營建收入，營收獲利皆上揚。

新潤表示，2022年在手建案中，土城「新潤心城」住宅與泰山塭仔圳重劃區「新潤A5」住宅區兩案皆已完銷，今年預期有土城「新潤心城」、桃園航空城「明日莊園」完工認列，合計總銷金額達40.8億元，全年營收來源無虞。

2023年則預計有有南港「擎天森林」、泰山「新潤A5」、淡水「新潤心苑」、桃園高鐵特區「新潤君頤」、桃園蘆竹機捷A10站「新潤捷韻A10一期、二期、三期」等案完工，七案合計總銷金額達134.5億元。

新潤今年推案方面，第二季推出土城暫緩重劃區斬龍山公園旁「新潤青樺」、第三季推出桃園蘆竹機捷A10站「A10第三期」與新莊新知段，加上南港「擎天森林」、林口「新潤Double」、淡水「新潤心苑」與桃園高鐵特區「新潤君」等建案，也已取得板橋江子翠重劃區839.37坪土地，將規劃二至三房的住宅產品，預計明年推案，以穩健布局北台灣自住市場為首要任務。