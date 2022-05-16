本土疫情升溫，雖然很多人說Omicron大多輕症，甚至就像感冒一樣，但一名女網友表示，確診第五天後轉陰性，沒想到竟出現很容易喘、關節痛等一連串恐怖後遺症，讓她淚喊超想哭，崩潰直呼「比陽性時還要不舒服」。

這名女網友在《Dcard》表示，她之前有打三劑莫德納疫苗，確診第五天後就轉陰性，結果第六天出現很明顯的喘，連躺在床上都喘，而且下床走路突然無意識的走歪，差點昏倒，原本以為是還沒有痊癒，沒想到出門遛狗沒跑步、也沒快走還是超喘，講一小段話就要一直換氣。

此外，原PO指出，她根本沒有久站、也沒幹嘛，左腳小腿超痠痛， 連之前是運動員時都沒那麼痛過，就算上12小時的班、連續三天也沒這麼酸；右腳小腿雖然沒問題，但膝關節超痛，而且痛到不行，連走路都很痛，是以前從沒有過的痛，直呼後期的症狀比陽性時還要不舒服。

她強調，一直喘得很吃力，關節每天不一樣的地方在痛，雖然不確定到底是不是確診的後遺症，她只能說真的很不舒服，也滿擔心的。她說雖然有保防疫險，看到數字好像很多應該很開心，但根本開心不起來，有拿命在賭的感覺，而且以後保費還要提高，也有可能被拒保 讓她覺得真的很煩。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「我確診康復半年以上了，一直會喘，連散步都會喘」、「解隔第9天了，還是隨時會突然的沒力，然後覺得疲累，體力真的變超差的，還有沒什麼食慾」、「韓國跟日本都有開確診後遺症的類別診間了，起碼10-20%有後遺症，還影響到工作」。

也有網友說「那個叫做還有症狀，不要什麼都是後遺症」、「也不是只有新冠才有後遺症，重感冒還是流感比較嚴重也會有」、「你的症狀要讓那些僥倖的人知道，不要確診還搞得很開心」。