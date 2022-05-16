67歲老翁身體不適送醫死亡PCR確診 檢警將釐清死因 19:042022/05/16 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 67歲老翁16日因身體不適送醫死亡，PCR呈陽性反應，報請檢察官相驗釐清死因。（圖取自Google map／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市有名67歲楊姓老翁，15日因身體不適被送至敏盛醫院急救仍宣告死亡，經PCR採檢為陽性，警方已報請桃園地檢署及法醫相驗釐清死因。 楊姓老翁有攝護腺癌、心臟病、糖尿病及痛風等病史，15日中午身體出現不適狀況，妻子發現後趕緊將人送往敏盛醫院急救，但仍於下午1點多宣告死亡，經PCR採檢為陽性，已報請檢察官及法醫相驗釐清死因。 67歲老翁排隊買快篩竟猝死 報請檢察官相驗釐清死因 南投首例確診孕婦生產 今剖腹產下女嬰PCR陰性 #PCR #釐清死因 #老翁 #67歲 #身體不適 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員牛煦庭證實確診 桃園議會已10人染疫 14:342022/05/16 生活 海軍汾陽艦1人PCR確診 數十名官兵快篩陽性 13:382022/05/16 生活 確診孕婦剖腹產 女嬰PCR陰性 04:102022/05/16 地方新聞 高市副議長陸淑美快篩陽 喉嚨痛、流鼻水等PCR結果 12:262022/05/16 政治 老父偷跑出門 女兒居家檢疫中求助警幫尋人 14:472022/05/16 社會 中央令增篩檢站 侯：無法解決問題 04:102022/05/16 生活新聞 翁忘了200萬藏清淨機 回收廠拾金不昧 04:102022/05/15 社會新聞 侯友宜再喊話 簡化流程及早給藥 04:102022/05/16 生活新聞 土城媽媽快篩陽待陽台等PCR結果 她嘆：中央怎麼忍心 17:232022/05/15 生活 轟政府防疫做半套「超前搞亂」 林義傑狠嗆：會有報應 16:432022/05/16 政治 現場直擊！基隆市民廣場篩檢站首日給藥 湧大批人潮 15:152022/05/16 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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