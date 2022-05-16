桃園市有名67歲楊姓老翁，15日因身體不適被送至敏盛醫院急救仍宣告死亡，經PCR採檢為陽性，警方已報請桃園地檢署及法醫相驗釐清死因。

楊姓老翁有攝護腺癌、心臟病、糖尿病及痛風等病史，15日中午身體出現不適狀況，妻子發現後趕緊將人送往敏盛醫院急救，但仍於下午1點多宣告死亡，經PCR採檢為陽性，已報請檢察官及法醫相驗釐清死因。