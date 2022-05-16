國泰產險跟進拒重複投保，將以承保一件為限。（圖／翻攝國泰產險官網）

富邦產險日前開第一槍，宣布重複投保防疫保單者，將婉拒承保。國泰產險今（16日）也針對「尚在核保」的案件發布公告，將以承保一件為限。

國泰產稍早發布公告，本公司對於客戶投保受理案件，皆依本公司核保政策，對客戶需求及公司風險控管綜合評估考量，除瞭解被保險人保險需求及適合度與實際需求是否具有相當性，並考量本公司自身風險承擔能力進行核保審核。

國泰產表示，因疫情變化使得本次防疫險的投保案量爆增，已超過本公司之風險胃納，而本公司的承保能量及風險承受程度是有限度的，因應疫情及防疫政策的快速變化，故以尚未購買防疫險的民眾為優先承保對象，以提供這些民眾在疫情期間保險保障。

對尚在核保審查作業中之案件，本公司將依前述之審核標準進行綜合評估，若客戶未曾投保本公司或同業防疫相關保險專案，本公司將以「承保一件為限」，後續以補全方式與客戶再次確認有無符合適合度情況，若經本公司核保審核通過，將會進行承保發單作業。