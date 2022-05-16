證交所預計5月18日召開上市審議委員會，將審議天二科技（6834）申請股票上市案。天二科技今（16）日在興櫃收盤成交價為48.7元上漲1.97％，均價為48.53元。

天二科技董事長廖震益，公司實收資本額為7.98億元，主要產品包括專業晶片電阻之製造與銷售；去（110）年稅前純益為2.07億元，今年第一季為0.72億元，每股稅後盈餘（EPS）各為2.25元、0.71元。