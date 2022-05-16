證交所5／18審議天二科技股票上市案 21:312022/05/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所預計5月18日召開上市審議委員會，將審議天二科技（6834）申請股票上市案。天二科技今（16）日在興櫃收盤成交價為48.7元上漲1.97％，均價為48.53元。 天二科技董事長廖震益，公司實收資本額為7.98億元，主要產品包括專業晶片電阻之製造與銷售；去（110）年稅前純益為2.07億元，今年第一季為0.72億元，每股稅後盈餘（EPS）各為2.25元、0.71元。 來頡每股139元12日上市 今年第10家新兵 伊雲谷申請上市 今年第三家 #天二科技 #證交所 #審議 #價為 #股票上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正基 5／24每股96元上市 04:102022/05/11 證券．權證 伊雲谷送件申請上市 再增添一檔高價股 19:232022/05/04 財經 櫃買中心5/11審議宏碁資訊上櫃案 16:322022/05/06 財經 Q1財報申報期限因逢假日 順延至5／16周一截止公告 13:422022/05/05 財經 台股震盪 證交所信心喊話 04:102022/05/09 投資理財 證交所金融教育 北商開講 04:102022/05/05 證券．權證 《櫃買市場》宏碁資訊上櫃案 11日審議 07:482022/05/09 財經 證交所：了解投資風險 贏在起跑點 04:102022/05/12 證券．權證 證交所邀11公司 線上引資 04:102022/05/16 投資理財 MSCI指數Q2台股權重調整二降一升 證交所：台股基本面佳 15:522022/05/13 財經 長榮操作不慎Q1財報外界提前知悉 證交所開罰 20:122022/05/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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