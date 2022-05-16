新北市泰山區大窠坑溪改善工程，將原本的「三面光」混凝土河道，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，搭配木棧道及跨河鋼構拱橋，讓都會區的民眾開門就能享受鄉下溪流的純樸自然。（黃世麒攝）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，運用格框之卵塊石及植生包，營造利於植物生長環境，同時透過設置石籠營造水域高低差，使水流曝氣增加溶氧量淨化水質，並藉由原木及三角形丁壩調整水流使泥沙掛淤，提供植物生長的濱水空間，進而提供動物躲藏的環境。（黃世麒攝）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，堅實橋至大窠橋間450公尺的河岸休憩繽紛廊道，讓行人不需再面臨人車爭道，打造人本友善通行空間，沿線也設置花架及種植攀爬植栽，透過不同花色之九重葛形塑繽紛廊道，滿足散步民眾觀賞及遮蔭需求。（黃世麒攝）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，將原本的「三面光」混凝土河道，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，搭配木棧道及跨河鋼構拱橋，讓都會區的民眾開門就能享受鄉下溪流的純樸自然。（黃世麒攝）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，堅實橋至大窠橋間450公尺的河岸休憩繽紛廊道，讓行人不需再面臨人車爭道，打造人本友善通行空間，沿線也設置花架及種植攀爬植栽，透過不同花色之九重葛形塑繽紛廊道，滿足散步民眾觀賞及遮蔭需求。（黃世麒攝）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，將原本的「三面光」混凝土河道，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，搭配木棧道及跨河鋼構拱橋，讓都會區的民眾開門就能享受鄉下溪流的純樸自然。（黃世麒攝）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，堅實橋至大窠橋間450公尺的河岸休憩繽紛廊道，讓行人不需再面臨人車爭道，打造人本友善通行空間，沿線也設置花架及種植攀爬植栽，透過不同花色之九重葛形塑繽紛廊道，滿足散步民眾觀賞及遮蔭需求。（黃世麒攝）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，將原本的「三面光」混凝土河道，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，搭配木棧道及跨河鋼構拱橋，讓都會區的民眾開門就能享受鄉下溪流的純樸自然。（新北市政府水利局提供）

新北市泰山區大窠坑溪改善工程，將原本的「三面光」混凝土河道，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，吸引候鳥白鶺鴒的駐足停留。（新北市政府水利局提供）

新北市長侯友宜（左四）16日視察已完工的新北市泰山區大窠坑溪改善工程。（黃世麒攝）

歷經403天的工程，新北市泰山區大窠坑溪「醜小鴨大翻身」，擺脫骯髒及臭味，新北市政府水利局將堅實一橋至大窠橋間的「三面光」混凝土河道，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，提升整體河岸的環境品質，重現河川綠生活，讓都會區的民眾開門就能享受鄉下溪流的純樸自然。

為了改善水質，新北市府加強稽查汙水偷排，並提升周邊汙水接管戶數達1萬7175戶，水質逐漸改善，讓大窠坑溪的水質從施工前的嚴重污染，改善至目前的中度接近輕度污染，讓河川恢復生命力，生態也慢慢恢復。

已完工的大窠坑溪改善工程，分為堅實橋至大窠橋間450公尺的河岸休憩繽紛廊道，以及堅實一橋至大窠橋間610公尺的水域環境營造，打造成為近自然生態河道，各類動植物都能在這個棲地上好好生長。

河道生態環境營造部分，運用格框之卵塊石及植生包，營造利於植物生長環境，同時透過設置石籠營造水域高低差，使水流曝氣增加溶氧量淨化水質，並藉由原木及三角形丁壩調整水流使泥沙掛淤，提供植物生長的濱水空間，進而提供動物躲藏的環境，物種的數量從原本的42種變成現在的61種、總量隻數也從378隻增加至977隻，其中也觀察到候鳥類型的東方黃鶺鴒及白鶺鴒等，驗證為動植物營造一個舒適的環境。

陸域環境營造部分，考量泰山路原無人行空間，人車爭道相當危險，因此建造2公尺鋼構塑木棧道，及長22公尺，寬度3公尺的鋼構拱橋，打造人本友善通行空間，沿線也設置花架及種植攀爬植栽，透過不同花色之九重葛形塑繽紛廊道，滿足散步民眾觀賞及遮蔭需求。