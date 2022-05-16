北市德行東路331巷一處公寓，晚間6點4分冒出白煙，鄰居見狀立刻通知警消，經過10幾分鐘搶救，迅速撲滅火勢後，警消在屋內搜索時發現一具焦屍，警方正在現場了解中。

發生火災的地點是一處5層樓高公寓的4樓，警消獲報有白煙冒出，立即派出17輛消防車、2輛救護車、50名警消到場，隨即在6點21分控制火勢、23分撲滅火勢，警消在屋內浴室，發現一名男性全身焦黑，已沒有生命跡象，浴室門遭到反鎖，浴室內有物品燒毀。

根據附近鄰居表示，該戶人家姓張，警方現正聯繫家人中，至於起火原因將後續調查釐清。