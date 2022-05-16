疫情升溫，嘉義縣長翁章梁於5/1(六)正式宣布自5/2(日)起於直播記者會後每週一、三、五下午13：00啟動「防疫快報」，邀請防疫專家學者線上解析抗疫新知，強化民眾正確的防疫觀念與知識。

為強化民眾防疫知識，翁章梁縣長在5/16日防疫快報中，告訴鄉親認識揪出病毒的幕後英雄，邀請大林慈濟醫院謝易軒醫檢師談防疫檢驗，呼籲有症狀要善用快篩，降低醫檢師的負荷。

大林慈濟醫院謝易軒醫檢師談防疫檢驗，呼籲有症狀要善用快篩，降低醫檢師的負荷。（嘉義縣政府提供）

全國第一線醫護堅守抗疫崗位，感動民心，當民眾擔憂染疫、湧進社區篩檢站、擠爆急診室、做完PCR採檢後，病毒並不會自動現形。真實情況是一群穿著白袍的醫檢師，不分日夜默默地在實驗室裡，用耐心與毅力，戮力完成每天蜂湧而至的檢體，並一一揪出病毒，讓每一位確診者都能順利獲得醫療服務，也讓採檢陰性者可以安心。面對這場疫情，當大家都在討論PCR量能是否足夠時，請記得給堅守實驗室的醫檢師們加油打氣，提醒有症狀要善用快篩，打好疫苗，做好防疫，才能真正降低醫檢師的壓力。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，疫情升溫，許多熱區縣市確實因PCR量能不足而擔憂，嘉義縣衛生局每天監控疫情變化，穩定掌握醫療量能並機動調度，目前都在可控範圍，如有疫情波動，也會視情況啟動社區型篩檢站，民眾無須擔憂。

疫情指揮中心分析，全國各年齡層中重症率和死亡率以80歲以上居多，5/16起開始接種第2次追加劑，與第1次追加劑間隔5個月就可接種，對象包括：

1. 65歲以上長者。

2. 長照機構住民。

3. 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者...等。

嘉義縣衛生局再次呼籲打疫苗，防重症，民眾應完整接種3劑疫苗，提醒長輩在家中或居家照護期間，若出現嘴唇發紫、呼吸困難、意識改變、胸口悶痛等相關警示徵兆，有可能是肺炎相關症狀，應儘速尋求醫療協助，緊急狀況時可以撥打119，爭取救援時間。（嘉義縣政府廣告）