投行摩根大通最新報告指出，近期大陸官方陸續釋出支持平台企業的訊息，讓互聯網行業的不確定性減弱。該行因此重新評估互聯網企業短期及長期基本面前景，認為網路科技企業目前已提前進入第二階段投資進程，故上調多檔相關個股評級及目標價。

摩根大通3月中旬曾表示，大陸網科股受監管環境、中概股除牌及地緣政局風險等不確定因素影響，籲全面減持，並且大幅調低多檔重磅科技股目標價。但該行最新報告則調整上述看法，認為近期從大陸國務院常務會議、中共中央政治局會議、證監會及中國人民銀行的相關表述來看，監管力度有所調整，該行也轉為看好網科股前景。

報告建議，可增持美團、網易、騰訊、快手、阿里巴巴及拼多多。其中，美團至年底的目標價由原本的105港元大幅上調到220港元，翻漲一倍有餘；網易也從原本的93港元上調到185港元。

另，騰訊從265港元上調到470港元、阿里巴巴從75港元上調到130港元。而京東評級由「減持」上調至「中性」，目標價由155港元上調至235港元。

此外，摩根大通預期首批有望脫穎而出的相關類股包括數位娛樂、本地服務以及電商，至於旅遊及廣告將會落後一至兩季，才會有所反彈。