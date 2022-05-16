嘉縣動物保護管制隊員上山搶救，走了2小時山路才把30公斤重的大黃揹下山。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「大黃」疑似被山豬吊套鎖夾傷，左前肢嚴重受傷。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山大凍山登山步道有隻親人浪浪「大黃」，疑似被山豬吊套鎖夾傷，左前肢嚴重受傷，經熱心山友通報，嘉縣動物保護管制隊員上山搶救，走了2小時山路才把30公斤重的大黃揹下山，仍因傷勢嚴重不得不截肢求生，因大黃十分活潑親人，加上動保教育園區還在改建中，家畜疾病防治所盼有人認養三腳大黃，給山大王一個溫暖的家。

家畜疾病防治所長林珮如說，常常走訪大凍山步道的山友都知道，山頂觀景台附近有隻親人的浪浪大黃狗，日前有山友發現大黃左前肢嚴重受傷，馬上通報防治所，經派員花了1個多小時搜索，才在草叢中尋獲受傷大黃。

林珮如形容，因擔心大黃亂竄，動保隊員當下決定進行麻醉，但大黃仍想逃離現場時，一旁山友馬上對牠大喊「不要害怕，他們要帶你下山治療！」，出乎意料，大黃不但停止狂奔，還緩慢走到動保員旁邊趴下，靜靜等待麻醉劑生效，如此有靈性，令在場人員驚訝不已。

林珮如說，動保員花了2小時才把大黃揹到登山口，估計加上車程前後花了8小時，事後經獸醫師診療評估不得不截肢，經過2個月休養，現已恢復健康，因大黃已變成三腳狗，考量回放山區怕再度受到傷害，加上動保教育園區還在改建，已無收容空間，希望有愛心人士認養。